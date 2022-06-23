В Екатеринбург приехала глава Ростуризма

Догузова выложила в соцсетях фотографию с видом Екатеринбурга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбург прилетела глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она прибыла с рабочим визитом. Об этом чиновница рассказала в своем telegram-канале. Догузова выложила фотографию с видом Екатеринбурга.

- Начинаю рабочую поездку в Свердловскую область, - подписала она изображение.

Ранее, 20 мая, в Екатеринбург прилетела официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она приехала на мастер-класс, который проходил с ее участием. Также в нем приняла участие Тина Канделаки.