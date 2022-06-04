ТЦ «Гринвич» подал иск к магазину H&M на 24 млн рублей

Причины иска не уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Гринвич» (ООО «Управляющая компания ИТС-Групп») подал иск к бренду H&M («Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»). ТРЦ требует взыскать больше 24 миллионов рублей. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

Заседание должно пройти 8 июня. Причины иска не уточняются.

Ранее, в сентябре 2021 года, стало известно, что Управляющая компания ТРЦ «Гринвич» подала иск к торговой компании H&M на 21,5 миллиона рублей. Этот иск был встречным. До этого, в апреле 2021 года, H&M решил взыскать через суд с торгового центра 33 миллиона рублей.

Позже эта сумма увеличилась до 123 миллионов рублей. Иск магазина был связан с вынужденными убытками.

В Екатеринбурге 3 марта 2022 года закрылись все шесть магазинов торговой марки H&M. Они были расположены в торговых центрах города: ТЦ «Гринвич», ТРЦ «Радуга Парк», СТЦ «Мега», ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Глобус» и ТРЦ Veer Mall и один магазин - отдельно.