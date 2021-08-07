Торговая сеть H&M собирается взыскать с ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге 123 миллиона

Вновь приступил к работе магазин в «Гринвиче» только 15 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговая сеть H&M собирается взыскать с торгово-развлекательного центра «Гринвич» 123.3 миллиона рублей за простой во время пандемии коронавируса. Известно, что магазин не работал в течение восьми месяцев.

- Представитель истца заявил в ходе судебного заседания ходатайство об уточнении исковых требований и приобщении доказательств. С ответчика просят взыскать 123 338 587 руб. 72 коп. Ходатайство судом удовлетворено, - говорится на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Вновь приступил к работе магазин в «Гринвиче» только 15 апреля. Информацию об этом подтверждал представитель «Гринвича» и «Пассажа» Илья Клюжин. Напомним, что возможной версией закрытия называют отключение электроэнергии в торговой точке. Решится ли этот вопрос между представителями торговой сети и «Гринвича» мирно, пока неизвестно.