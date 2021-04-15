В Екатеринбурге в «Гринвиче» вновь начал работать магазин «H&M»

Информацию об этом подтвердил представитель «Гринвича» и «Пассажа» Илья Клюжин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре Екатеринбурга «Гринвич» с 15 апреля вновь начал свою работу магазин «H&M», который был закрыт в течение последних восьми месяцев. Информацию об этом подтвердил представитель «Гринвича» и «Пассажа» Илья Клюжин.

- Да, теперь магазин работает в прежнем режиме. Больше нечего сказать по этому поводу, - коротко прокомментировал ситуацию Илья Клюжин.

Напомним, что возможной версией закрытия называют отключение электроэнергии в торговой точке. Решился ли этот вопрос между представителями торговой сети и «Гринвича», пока неизвестно.