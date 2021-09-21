ТРЦ «Гринвич» хочет взыскать с магазина H&M 21,5 миллиона рублей

В апреле 2021 года H&M решил взыскать через суд с торгового центра 33 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания торгово-развлекательного центра «Гринвич» подала иск к торговой компании H&M на 21,5 миллиона рублей. Это следует из материалов дела, размещенного в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Этот иск является встречным. Ранее, в апреле 2021 года H&M решил взыскать через суд с торгового центра 33 миллиона рублей. Позже эта сумма увеличилась до 123 миллионов рублей.

При этом в материалах из картотеки не указаны причины спора. Говорится только, что иск магазина связан с вынужденными убытками.

Арбитражный суд предложил сторонам прийти к мирному соглашению. Следующее заседание назначили на 20 октября 2021 года.

В пресс-службе ТРЦ «Гринвич» «КП Екатеринбург» не раскрыли детали дела.

- Идет обычная судебная работа, - заявили там.