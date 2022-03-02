Мошенник из Екатеринбурга оставил без будки собаку из поселка Белый Яр

По договору будка должна была быть готова 31 мая 2021 года, но продавец просто перестал выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские нашли мошенника, который обманул 28-летнюю жительницу поселка Белый Яр. Женщина заказала будку своей собаке, но осталась в итоге без денег и без товара. Ее обманул 33-летний екатеринбуржец, сообщает ОМВД по Сургутскому району.

- Полицейским женщина рассказала, что в мае 2021 года на одном из сайтов бесплатных объявлений она искала будку для своей собаки. Увидела подходящий для себя вариант за восемь тысяч рублей и позвонила по указанному номеру в объявлении, - говорится в сообщении.

Продавец предложил продолжить общение в WhatsApp. Там женщина скинула ему фотографию понравившейся будки. Мошенник обозначил стоимость в 20,5 тысячи рублей. Затем они составили договор на предоставление услуг. Жительница поселка внесла 10 тысяч 250 рублей предоплаты.

По договору будка должна была быть готова 31 мая 2021 года. Но продавец просто перестал выходить на связь. Екатеринбуржец объяснил полиции, что деньги он потратил на оплату аренды квартиры. Он заявил, что раскаивается в содеянном и возместит ущерб потерпевшей.

На уральца завели дело за мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.