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Общество2 марта 2022 3:19

Администрацию Нижнего Тагила обязали обеспечить инфраструктурой участки, предоставленные многодетным семьям

На них отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и дорога
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Администрацией не был разработан комплекс мер по обеспечению земельных участков объектами инфраструктуры

Администрацией не был разработан комплекс мер по обеспечению земельных участков объектами инфраструктуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многодетные семьи обратились в прокуратуру из-за того, что на предоставленных им в качестве меры социальной поддержки земельных участках отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и подъездные пути. Речь идет о территории в микрорайоне «Ольховка-2» и «Ольховка-3» сформированной администрацией Нижнего Тагила.

- Органом местного самоуправления не разработан комплекс мер по обеспечению указанных земельных участков объектами инфраструктуры, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Поскольку использование земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства зависит от возможности подключения домов к сетям инженерно-технического обеспечения, прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия администрации Нижний Тагил незаконным.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил административное исковое заявление прокурора и обязал администрацию городаобеспечить инфраструктурой участки, предоставленные многодетным семьям. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.