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Общество1 марта 2022 20:40

В больнице Первоуральска впервые «зацементировали» позвонок

Пациенткой стала 86-летняя бабушка
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Свердловской области

Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Свердловской области

В городской больнице Первоуральска впервые «зацементировали» позвонок. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, первой пациенткой стала 86-летняя бабушка, которая упала у себя дома.

Во время операции пенсионерке под контролем электронно-оптического преобразователя установили в двух сторон в позвоночник две иглы, с помощью которых врач ввел вовнутрь цемент. Весь процесс продолжался полчаса. Операция прошла успешно. Бабушка с помощью корсета смогла самостоятельно встать и сесть уже на следующий день.

Пенсионерка рассказала, что чувствует себя хорошо, а также благодарит врачей за то, что поставили ее на ноги.