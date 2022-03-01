В больнице Первоуральска впервые «зацементировали» позвонок

Операция прошла успешно. Фото: Минздрав Свердловской области

В городской больнице Первоуральска впервые «зацементировали» позвонок. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, первой пациенткой стала 86-летняя бабушка, которая упала у себя дома.

Во время операции пенсионерке под контролем электронно-оптического преобразователя установили в двух сторон в позвоночник две иглы, с помощью которых врач ввел вовнутрь цемент. Весь процесс продолжался полчаса. Операция прошла успешно. Бабушка с помощью корсета смогла самостоятельно встать и сесть уже на следующий день.

Пенсионерка рассказала, что чувствует себя хорошо, а также благодарит врачей за то, что поставили ее на ноги.