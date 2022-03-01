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Общество1 марта 2022 13:10

Защитник «Урала» Денис Кулаков покинет клуб

Украинец выступает за «шмелей» с 2015 года
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Защитник «Урала» Денис Кулаков покинет клуб в ближайшее время. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник, знакомый с ситуацией. Украинец выступает за «шмелей» с 2015 года. На его счету более 200 матчей и один гол.

- С прошлой недели Денис не тренируется. Все всё понимают, уйдет вслед за Ярославом Годзюром, - пояснил источник «КП».

Напомним, что вратарь Ярослав Годзюр расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Первый матч этого года «Урал» проиграл «Нижнему Новгороду» 1:0.