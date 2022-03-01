На Екатеринбург приходится примерно треть случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ, за последнюю семь дней в регионе зарегистрировали 43.4 тысячи новых случаев заражения. Этот показатель все еще превышает уровень эпидпорога по совокупному населению на 7,5%, но ниже уровня прошлой недели на 30,1%.

- В структуре заболеваемости 35,2% составляют дети. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на 3 месте - дети 7-14 лет. Неблагополучные по заболеваемости МО: Первоуральск, Староуткинск, Реж, Ирбит, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится примерно треть случаев заболевания ОРВИ, это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 20,5%. Ранее в регионе за минувшие сутки выявили еще 4 844 случая заражения коронавирусом. Из них 1 351 случай приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.