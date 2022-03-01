Суд оштрафовал экс-главу «ТагилБанка» на 400 тысяч за финансовые махинации

Чеканову грозил штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес решение по делу обанкроченного «ТагилБанка». Бывшего главу кредитной организации Алексея Чеканова признали виновным в фальсификации финансовых документов и отчетов. Ему назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в суде.

- Пестовой и Чеканову назначили штраф в 400 тысяч рублей, Логиновой – в 300 тысяч рублей, - сообщили там.

Лицензию у кредитной организации отозвали в 2018 году, а в 2019 году у «ТагилБанка» выявили недостачу в 10,5 миллиона рублей. Чеканову грозил штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на четыре года.

Алексей Чеканов с 2008 по 2011 года был депутатом палаты представителей Законодательного собрания. В 2008 году он баллотировался в мэры Нижнего Тагила.