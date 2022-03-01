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Происшествия1 марта 2022 12:44

Суд оштрафовал экс-главу «ТагилБанка» на 400 тысяч за финансовые махинации

Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Чеканову грозил штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на четыре года

Чеканову грозил штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на четыре года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес решение по делу обанкроченного «ТагилБанка». Бывшего главу кредитной организации Алексея Чеканова признали виновным в фальсификации финансовых документов и отчетов. Ему назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в суде.

- Пестовой и Чеканову назначили штраф в 400 тысяч рублей, Логиновой – в 300 тысяч рублей, - сообщили там.

Лицензию у кредитной организации отозвали в 2018 году, а в 2019 году у «ТагилБанка» выявили недостачу в 10,5 миллиона рублей. Чеканову грозил штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на пять лет, либо лишение свободы на четыре года.

Алексей Чеканов с 2008 по 2011 года был депутатом палаты представителей Законодательного собрания. В 2008 году он баллотировался в мэры Нижнего Тагила.