Евгений Куйвашев приедет в Нижний Тагил

Евгений Куйвашев проведет заседание комитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду, 2 марта, приедет в Нижний Тагил.

- Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Планируется, что глава региона даст старт строительству мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом. Отмечается, что объект будет работать по самым современным и безопасным стандартам.

Также Евгений Куйвашев проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Напомним, летом 2021 года во время рабочего визита в Нижний Тагил губернатор встретился с жителями города, чтобы обсудить волнующие их вопросы, посетил Дворец детского и юношеского творчества и проинспектировал возведение автомобильного моста на Свердловском шоссе.