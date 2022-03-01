За последние сутки от инфекции скончались 14 больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 4 844 случая заражения коронавирусом. Из них 1 351 случай приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Березовском, Дегтярске, Карпинске, Верхней Пышме, Полевском, Ревде, Нижнем Тагиле, Камышлове, Кировграде и других населенных пунктах Свердловской области.

С начала пандемии COVID-19 заразились 355 269 уральцев. Полностью вылечиться от инфекции удалось 218 809 людям. За минувшие сутки из больниц выписали 1 135 человек.

По последним данным, состояние 612 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое. При этом 328 свердловчан находятся в реанимациях, в том числе 234 подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за последние сутки от инфекции скончались 14 больных. Общее число летальных случаев с начала пандемии доходит до 10 286.