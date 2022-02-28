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Общество28 февраля 2022 19:25

Свердловчанин через прокуратуру вернул деньги за пройденный медосмотр

Работодатель отказался возмещать убытки
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Была организована проверка.

Была организована проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин через прокуратуру Байкаловского района вернул деньги за пройденный медосмотр. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным регионального ведомства, мужчине на работе было выдано направление на прохождение необходимого обследования, при этом начальник отказался возмещать убытки мужчине. После этого свердловчанин обратился с заявлением.

Была организована проверка, по результатам которой было установлено нарушение Трудового договора.По итогу, мужчина получил обратно потраченную сумму в полном объеме.

Ранее мы писали, что Жительница Екатеринбурга добилась восстановления на работе через прокуратуру. В ведомстве увольнение признали незаконным.