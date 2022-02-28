В Нижнем Тагиле мошенницу, угнавшую машину своего ухажера, нашли спустя семь лет

Подозреваемую поместили в следственный изолятор. Она дала признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 47-летнюю местную жительницу будут судить за то, что она угнала машину своего ухажера и продала ее. При этом предприимчивую мошенницу нашли только спустя семь лет.

В полиции выяснили, что женщина познакомилась со своей жертвой в интернете в 2015 году. Позже 42-летний мужчина доверил сожительнице личный авто Renault Logan а затем выяснил, что женщина продала транспортное средство, а деньги забрала себе.

- Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» возбуждено в мае 2015 года. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Все это время женщина проживала в Новосибирске без паспорта, представляясь другими данными, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемую поместили в следственный изолятор. Она дала признательные показания и готова возместить сумму ущерба. Сейчас идет поиск потерпевшего, который зарегистрирован в Москве.