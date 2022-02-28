Певица из Екатеринбурга Клава Кока не выступит на первой премии блогеров

Известная певица из Екатеринбурга Клава Кока не будет выступать на первой премии ЖАРА MEDIA AWARDS, которая посвящена блогерам. Артистка написала о своем решении в социальной сети Instagram.

- Родные, меня не будет на ЖАРА MEDIA AWARDS. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я знаю, что многие из вас даже ехали на мое выступление с других городов. Это дорогого стоит. Я тоже очень ждала этой встречи, - написала в история Клава Кока.

Что стало причиной для такого решения, не сообщается. Ранее певица Лиза Монеточка (Гырдымова) объявила об отмене концертного тура 2022 года по городам России. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

- Я училась радовать вас на концертах, но радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать. Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что «жизнь продолжается», потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее. Я буду делать это вместе с вами, - написала Монеточка