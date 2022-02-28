В Екатеринбурге парень украл у местного жителя дорогой смартфон и сбежал

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23-летний парень, у которого раньше не было проблем с законом, решил заработать незаконным способом. Поздней ночью во дворе на улице Ленина он подкараулил местного жителя, вырвал у него из рук дорогой смартфон и сбежал.

- Пострадавший написал заявление в полицию, по его словам сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали практически по горячим следам, им оказался безработный молодой человек. По его словам, он уже успел продать свою добычу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», наказание за это преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.