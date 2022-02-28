На место инцидента вызвали мать подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД задержали 15-летнего подростка за рулем отечественной легковушки «Лада Гранта». Все произошло вечером 27 февраля, полицейские заметили автомобиль, который едет с превышением скорости, и решили остановить его для проверки документов, однако машина продолжила движение.

- Началось преследование, и уже через две минуты инспекторы ДПС задержали водителя, пытавшегося скрыться. Им оказался житель Екатеринбурга, не имеющий права управления транспортными средствами, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На место инцидента вызвали мать подростка. В ее присутствии был составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством. «Ладу Гранту» увезли на специализированную стоянку. Как выяснилось, школьник забрали ключи от авто без ведома женщины. Материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.