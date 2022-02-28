На Урале женщина украла комбинезон из пункта выдачи интернет-магазина, подменив его на мужские штаны

Комбинезон женщина вынесла из пункта выдачи в своей сумке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тавдинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. По версии следствия, 4 декабря 2021 года она украла зимний комбинезон стоимостью 8 115 рублей из пункта выдачи товара крупного российского интернет-магазина.

- После примерки, находясь в примерочной кабинке, женщина решила его приобрести. Однако, проверив баланс своей банковской карты, она поняла, что денежных средств на оплату комбинезона у нее недостаточно, в связи с чем у нее возник умысел на хищение товара, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Женщина решила подменить комбинезон на имеющиеся у нее при себе старые мужские штаны. Она поместила их в упаковку из-под нового товара, а комбинезон переложила в свою сумку. Упаковку со штанами она вернула менеджеру пункта выдачи, сказав, что товар ей не подошел, и она его возвращает.

Уголовное дело будет рассматривать Тавдинский районный суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.