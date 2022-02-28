В Сургуте гора снега преградила дорогу в детский сад

Снег должны были вывезти раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте огромная куча снега преградила дорогу к детскому саду, расположенном на перекрестке улиц Первопроходев и Пролетарском. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Коммунальщики должны были убрать снег еще в начале февраля, однако к работе приступили позже. Теперь у подрядчика новый срок – кучу снега планируют убрать в начале марта.

Недавно жители Урая жаловались на большие горы снега во дворах многоквартирных домов. Глава города дал жителям обещание убрать снег в ближайшие недели.