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Общество28 февраля 2022 10:21

В Сургуте гора снега преградила дорогу в детский сад

Снежную кучу планируют вывезти в начале этой недели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Снег должны были вывезти раньше

Снег должны были вывезти раньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте огромная куча снега преградила дорогу к детскому саду, расположенном на перекрестке улиц Первопроходев и Пролетарском. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Коммунальщики должны были убрать снег еще в начале февраля, однако к работе приступили позже. Теперь у подрядчика новый срок – кучу снега планируют убрать в начале марта.

Недавно жители Урая жаловались на большие горы снега во дворах многоквартирных домов. Глава города дал жителям обещание убрать снег в ближайшие недели.