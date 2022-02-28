Специалист посоветовала муку для приготовления блинов на Масленицу

Блины - лучшее лакомство этой недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из какой муки лучше печь блины на Масленицу. Этот вопрос на этой неделе волнует многих домохозяек. Ответ на него дала в беседе с издание NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.

По словам эксперта, лучше всего блины готовить из цельнозерновой муки, потому что она содержит пищевые волокна. При этом, нет никакой разницы, какая именно мука используется – гречневая или пшеничная.

- Она содержит растительный белок, это дополнительный плюс. Начинку лучше использовать белковую – яйцо, творог, нежирное мясо или рыбу, - рассказывает Наталья Круглова.

Специалист говорит, что запивать блины из-за наличия в них жиров лучше горячим чаем или кофе.

Напомним, что в этом году Масленица проходит на неделе с 28 февраля до 6 марта. Блины по традиции являются главным блюдом этой праздничной недели.