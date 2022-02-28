Свердловская область получила 341,7 миллиона рублей на создание интеллектуальной транспортной системы

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем реализуется с 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область из федерального бюджета получила 341,7 миллиона рублей на создание интеллектуальной транспортной системы. Из них 44,3 миллиона направят на создание единой платформы управления транспортной системой, которая будет объединять информацию, полученную с «умных остановок», камер, детекторов транспорта и других уже действующих систем. Сейчас завершен первый этап ее разработки.

- Готовы модули геоинформационной системы сбора, анализа и графической визуализации данных, комплексной организации дорожного движения, выдачи транспортных разрешений, контроля эффективности интеллектуальной транспортной системы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Во время второго этапа работы по созданию единой платформы планируется адаптировать модули «умных» дорожных систем Екатеринбурга - модули управления дорожными работами, управления движением общественного транспорта, транспортного прогнозирования и моделирования и другие.

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем реализуется с 2020 года. Ожидается, что он позволит оптимизировать городской трафик, повысит безопасность дорожного движения, увеличит сохранность дорожного полотна и положительно отразиться на состоянии окружающей среды.