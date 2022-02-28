В Кольцово задержали жительницу Вьетнама с 7 кг морепродуктов без маркировки

Морепродукты уничтожили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на таможне остановили жительницу Вьетнама, которая хотела провезти 7,2 килограмма морепродуктов без маркировки, упаковки и сопроводительных документов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В целях предупреждения распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, общих для животных и человека, вся продукция изъята и уничтожена, - говорится в сообщении.

Морепродукты изъяли 27 февраля. Их нашли в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из ОАЭ.

Гражданку Вьетнама привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Материалы передали в таможенные органы.

В Уральском таможенном управлении уточнили, что гражданка Вьетнама хотела провезтиу литки, экзотическую рыбу и ее составные части. Специалисты заметили морепродукты на снимках с рентген-установки.

Женщина объяснила таможенникам, что привезла немного национальной экзотики в подарок согражданам живущим в Екатеринбурге и не догадывалась о нарушении закона. Гражданку Вьетнама оштрафовали на тысячу рублей.