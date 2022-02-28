Жительница Нижнего Тагила пыталась расплатиться за чайник купюрой в 50 тысяч рублей

Женщине пришлось объясняться с сотрудниками полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница Нижнего Тагила нашла на улице ненастоящую купюру достоинством в 50 тысяч рублей. Женщина подобрала банкноту и попыталась расплатиться ей в магазине за новый чайник.

Попытка женщины не увенчалась успехом, так как сотрудники торговой точки вызвали сотрудников полиции. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Инцидент произошел в субботу, 26 февраля, в магазине «Галамарт» на Вые. Купюра достоинством в 50 тысяч рублей была оформлена как пятитысячная купюра. Стражам порядка пенсионерка объяснила, что нашла банкноту «банка приколов» на улице, а когда у нее сгорел чайник, она решила воспользоваться находкой.