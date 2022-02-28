Уральцам вернули 44,7 млн рублей в рамках защиты прав потребителей

В 2021 году в суд направили 293 заключения в защиту прав потребителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор вернул в 2021 году уральцам 44,7 миллиона рублей в рамках защиты прав потребителей. Годом ранее эта цифра доходила только до 19,4 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

- В 2021 году в суд направлено 293 заключения в защиту прав потребителей (в 2020 году - 237 заключений), судом рассмотрено 272 дела с заключением Управления Роспотребнадзора, 268 исковых заявлений потребителей удовлетворено, - говорится в сообщении.

При этом в защиту прав конкретных потребителей, неопределенного круга лиц и о прекращении деятельности было подано 114 исков. В 20221 году таких заявлений было 128. В 2021 году рассмотрели 99 исков, 96 удовлетворили.

В этой категории в 2021 году удовлетворили иски по продаже товаров без маркировки, нарушению требований при продаже сигарет и табака, включению в договоры с потребителями условий, ущемляющих права потребителей.