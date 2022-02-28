В Нижнем Тагиле будут судить директора компании за кражу природного камня

Дело уже передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 46-летнего директора компании обвиняют в краже природного камня. Его действия причинили ущерб на 1,6 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

- Обвиняемый, будучи осведомленным о том, что в недрах на территории участка недр-отвала вмещающих пород Анатольского месторождения амфибол-асбеста находится общераспространенное полезное ископаемое - камень природный дробленый, заключил договор поставки дробленого камня со сторонней компанией, - говорится в сообщении.

После этого в течение нескольких дней марта 2021 года директор отдавал указания водителям экскаватора и грузовиков. Таким образом он организовал незаконную добычу и позже сбыт камня.

При этом обвиняемый не имел специального разрешения и лицензии на добычу природных ресурсов. Под руководством мужчины рабочие добыли 3 332 кубометра камня. Дело уже передали в суд.