В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 4 616 человек

Еще 14 человек скончались от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 4 616 человек. Из них 1 371 пациент является жителем Екатеринбурга. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Березовском, Дегтярске, Карпинске, Верхней Пышме, Полевском, Ревде, Нижнем Тагиле, Камышлове, Кировграде и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии на Урале COVID-19 заразились 345 653 человека. Полностью вылечиться от инфекции удалось 216 625 свердловчанам. За минувшие сутки из больниц выписан 1 051 пациент.

Врачи оценивают состояние 672 госпитализированных как тяжелое. Из них 363 человека находятся в реанимации. В том числе 272 свердловчанина подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончались 14 уральцев. С начала пандемии количество летальных случаев от инфекции оставляет 10 257.