Закрытие второй улицы намечено на 7 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В начале марта перекроют движение на двух улицах Екатеринбурга: Февральской революции и Мельникова.
Ограничения на первой дороге начнет действовать с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Движение ограничит специализированный застройщик «УГМК-Навигатор». Проезд будет закрыт от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади.
— Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра, - сообщает мэрия Екатеринбурга.
Закрытие второй улицы намечено на 7 марта. Автомобилисты не смогут попасть на участок проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная до 7 апреля 2022 года.
В этот период в рамках реализации инвестиционной программы предприятие планирует производство работ по строительству сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому.