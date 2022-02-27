Закрытие второй улицы намечено на 7 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале марта перекроют движение на двух улицах Екатеринбурга: Февральской революции и Мельникова.

Ограничения на первой дороге начнет действовать с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Движение ограничит специализированный застройщик «УГМК-Навигатор». Проезд будет закрыт от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади.

— Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра, - сообщает мэрия Екатеринбурга.

Закрытие второй улицы намечено на 7 марта. Автомобилисты не смогут попасть на участок проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная до 7 апреля 2022 года.

В этот период в рамках реализации инвестиционной программы предприятие планирует производство работ по строительству сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому.