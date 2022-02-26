В Екатеринбурге полиция поймала 15 таксистов-нелегалов

В мероприятии принимают участие инспекторы ГИБДД и миграционная служба Екатеринбурга. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 24 по 26 февраля проходит рейд по нелегальному такси. Только за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали 15 таксистов-нелегалов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском УГИБДД.

- На специализированную стоянку помещено три автомобиля: два за технические неисправности в автомобиле, один – за управления водителем без документов на право управления, - говорится в сообщении.

Задача рейда заключается в том, чтобы пресечь нелегальные перевозки такси и проверить соблюдение законодательства. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Задача рейда заключается в том, чтобы пресечь нелегальные перевозки такси и проверить соблюдение законодательства. В мероприятии принимают участие инспекторы ГИБДД и миграционная служба Екатеринбурга.

Госавтоинспекция советует горожанам не пользоваться услугами нелегальных такси, которые осуществляют свою деятельность через интернет-приложения. С начала 2022 в Екатеринбурге по вине водителей зарегистрировано 87 ДТП. В них погибли два человека. Еще 123 получили травмы различной степени тяжести.