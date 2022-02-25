Полиция Каменска-Уральского ищет мужчин, который под видом рабочих, украли 530 тысяч рублей

Первый мужчина был одет в черные кроссовки. Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

Полиция Каменска-Уральского ищет мужчин, которые под видом рабочих, украли 530 тысяч. Как сообщает МО МВД России «Каменск-Уральский», днем 18 февраля злоумышленники под предлогом проверки вентиляции зашли в квартиру и взяли из серванта деньги.

Ворам на вид 25-30 лет, у них русые волосы и рост 170-180 сантиметров. Первый мужчина был одет в черные кроссовки, зеленую футболку «поло», черные штаны и черную куртку с капюшоном. Второй молодой человек – в черные кроссовки, черную парку и темные джинсы.

Если Вам известны личности этих молодых людей или место их нахождения, сообщите об этом по телефонам: 02, 32-23-15, 34-80-90.