Выпускников екатеринбургского театрального института призвали пополнить ряды ФСБ

Такое объявление появилось на странице учебного заведения в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники екатеринбургского театрального института получили необычное предложение по окончании высшего учебного заведения. Их пригласили пополнить ряды пограничного управления ФСБ по Республике Карелия. Такое объявление появилось на странице учебного заведения в социальных сетях.

- Управление ФСБ проводит отбор граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную организацию в 2021 (2022) году, для поступления на службу в органы безопасности Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву, - говорится в размещенном объявлении.

Один из комментаторов в шутку напомнил, что в те времена, когда он был студентом, в течение семестра предмет «Основы социализма» заменили на «Основы социологии», которые вел один и тот же преподаватель. Позже выяснилось, что объявление появилось в качестве рекламы.