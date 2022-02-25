Здание городской администрации появится на трехрублевой монете, посвященной 300-летию Екатеринбурга

По словам градоначальника, результаты голосования его не удивили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание городской администрации украсит памятную серебряную монету достоинством в три рубля, которые выпустят к 300-летию уральской столицы. Неделю назад власти запустили голосование, в котором местные жители могли выбрать изображение на оборотной стороне или же реверсе.

- Горожанам были предложены три варианты: здание администрации города; дом Севастьянова; водонапорная башня на Плотинке. Сегодня голосование завершилось. Результаты следующие: здание администрации – 52%, дом Севастьянова = 32%, водонапорная башня – 16%, - написал Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

По словам градоначальника, результаты голосования его не удивили и были даже вполне предсказуемыми, так как Ратуша давно является общепризнанным памятником архитектуры, на который екатеринбуржцы любят и посмотреть, и гостям показывают с гордостью.