В Нижнем Тагиле будут судить молодую мать, оставившую малыша одного дома

Ребенка доставили сначала в больницу, затем в учреждение социального обслуживания

В Нижнем Тагиле будут судить молодую мать, оставившую трехлетнего малыша одного дома. Инцидент произошел 16 июля 2021 года.

- Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Молодая мать ушла отдыхать в девять утра, оставив своего ребенка без еды и воды. При этом она не закрыла двери незастекленного балкона и квартиры, оставила открытым окна и не убрала колюще-режущие предметы.

В четыре часа соседи обратили внимание, что ребенок очень долго плачет и зашли в квартиру, где увидели, что малыш совсем без одежды бегает по дому в ужасных антисанитарных условиях, а мамы и вовсе нет дома. Соседи вызвали сотрудников полиции, которые доставили ребенка в лечебное учреждение.

Нерадивая мать, вернувшись домой около 22 часов этого же дня, даже не вспомнила о ребенке и легла спать.

- Ранее мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а допрошенные по уголовному делу свидетели указали, что она неоднократно оставляла ребенка под присмотром соседей, в том числе и на длительный период времени, - отметили в прокуратуре.

Ребенок находится в учреждении социального обслуживания. При этом его мама не интересуется его судьбой. Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила.