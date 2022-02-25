Деньги жителей Екатеринбурга с банковских счетов воруют международные ОПГ

Часто кражи происходят через банкоматы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Екатеринбурга периодически становятся жертвами международных ОПГ (организованных преступных групп), цель которых – хищение денежных средств с банковских счетов граждан.

Заявления от пострадавших граждан рассматривают в муниципальном Центре защиты потребителей Екатеринбурга. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Деньги со счетов чаще всего похищают при помощи оборудования или систем банков, то есть с помощью банкоматов, банковских карт и личных кабинетов клиентов банков в интернете.

Также жители Екатеринбурга часто жалуются в Центр на юридические конторы (7% от общего числа жалоб). Горожан не устраивает низкое качество услуг: вместо реальной помощи клиенты получают неверно обоснованные исковые заявления, за которые платят значительные суммы.