Ранее состав оперштаба меняли в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обновился состав оперштаба по коронавирусу. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на портале правовой информации. Документ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Так, в оперштаб вошел новый министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, новый замгубернатора Дмитрий Ионин и новый министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин. Заместителем председателя штаба назначен первый замгубернатора области Алексей Шмыков.

Перемены связаны с кадровыми перестановками в областной власти. Отметим, что ранее состав оперштаба меняли 27 июля 2021 года.