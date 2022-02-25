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Общество25 февраля 2022 8:18

В Свердловской области обновился состав оперштаба по коронавирусу

Распоряжение об изменениях подписал губернатор
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Ранее состав оперштаба меняли в июле

Ранее состав оперштаба меняли в июле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обновился состав оперштаба по коронавирусу. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на портале правовой информации. Документ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Так, в оперштаб вошел новый министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, новый замгубернатора Дмитрий Ионин и новый министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин. Заместителем председателя штаба назначен первый замгубернатора области Алексей Шмыков.

Перемены связаны с кадровыми перестановками в областной власти. Отметим, что ранее состав оперштаба меняли 27 июля 2021 года.