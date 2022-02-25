Дочь Бориса Немцова отменила презентацию книги об отце в Ельцин Центре

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Фото: Андрей КАРА

В грядущее воскресенье, 27 февраля, в екатеринбургском Ельцин Центре должна была пройти встреча с Жанной Немцовой – дочерью известного политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы в 2015 году. На встрече, приуроченной к годовщине гибели политика его дочь собиралась представить свою книгу «Дочь своего отца». Но в Ельцин Центре сообщили об отмене мероприятия.

- К сожалению, по независящим от нас причинам Жанна Немцова не сможет приехать в Ельцин Центр 27 февраля, в связи с чем мы вынуждены отменить презентацию книги «Дочь своего отца» с ее участием, - сообщают в Ельцин Центре. - Приносим извинения за доставленные неудобства.

В книге Жанна Немцова среди прочего рассказывает о своем детстве и о времени, когда ее отец руководил Нижегородской областью. Вспоминает она и события, связанные со временем, когда Борис Немцов был убит.