В Первоуральске жилищно-коммунальные службы начали вести страницы в соцсетях

С помощью соцсетей власти планируют повысить эффективность взаимодействия МУПов с жителями города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске по поручению главы города жилищно-коммунальные службы начали вести страницы в соцсетях.

- Основные задачи, поставленные перед МУПами: максимально полное информирование жителей о своей работе, публикация актуальных новостей и объявлений, оперативное реагирование на претензии и вопросы горожан, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Таким образом власти планируют повысить эффективность взаимодействия предприятий ЖКХ с жителями города. По их мнению, это должно положительно сказаться на результатах работы представителей этой сферы.

Страницы во ВКонтакте начали вести ПМУП «ПО ЖКХ», ПМУП «Водоканал», Управление ЖКХ и строительства Администрации городского округа, ПМКУ «Городское хозяйство», ПМУП «ПЖКУ п. Динас».