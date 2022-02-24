Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 6:10

Оттепель в Екатеринбурге сохранится до конца недели

Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тепло и снежно будет в городе в ближайшие дни

Тепло и снежно будет в городе в ближайшие дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оттепель в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра сохранится до конца недели. При этом вероятен небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах.

- Атлантические циклоны, проходя вдоль северных широт Европы, подхватывают своим подбрюшьем теплый воздух южных морей выносят его на Урал и Западную Сибирь, - объяснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге, как и в других городах региона к концу рабочей недели температура понизится на 4-6 градусов. Согласно прогнозам 25-28 февраля ожидается в ночное время -12,-17 градусов, в дневное -0,-5 градусов, значительных осадков не ожидается.