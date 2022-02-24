Оттепель в Екатеринбурге сохранится до конца недели

Тепло и снежно будет в городе в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оттепель в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра сохранится до конца недели. При этом вероятен небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах.

- Атлантические циклоны, проходя вдоль северных широт Европы, подхватывают своим подбрюшьем теплый воздух южных морей выносят его на Урал и Западную Сибирь, - объяснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге, как и в других городах региона к концу рабочей недели температура понизится на 4-6 градусов. Согласно прогнозам 25-28 февраля ожидается в ночное время -12,-17 градусов, в дневное -0,-5 градусов, значительных осадков не ожидается.