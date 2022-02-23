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Общество23 февраля 2022 12:34

В центре Екатеринбурга появилася мусорный бак с типичными подарками на 23 февраля

В нем лежат шампуни, носки и бритвы
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Фото: «Екатеринбург №1»

Фото: «Екатеринбург №1»

В центре Екатеринбурга появилась инсталляция, посвященная типичным подаркам на 23 февраля. Недалеко от ТЦ «Пассаж» поставили ярко-желтый мусорный бак, в котором лежат самые разные вещи, упакованные в подарочную бумагу и перевязанные бантиками.

Фото: «Екатеринбург №1»

Фото: «Екатеринбург №1»

В мусорном баке можно найти шампуни, носки, кружки и бритвы.

Видео такой необычной инсталляции екатеринбуржцы поделились с telegram-каналом «Екатеринбург №1».

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