В центре Екатеринбурга появилася мусорный бак с типичными подарками на 23 февраля

Фото: «Екатеринбург №1»
В центре Екатеринбурга появилась инсталляция, посвященная типичным подаркам на 23 февраля. Недалеко от ТЦ «Пассаж» поставили ярко-желтый мусорный бак, в котором лежат самые разные вещи, упакованные в подарочную бумагу и перевязанные бантиками.
Фото: «Екатеринбург №1»
В мусорном баке можно найти шампуни, носки, кружки и бритвы.
Видео такой необычной инсталляции екатеринбуржцы поделились с telegram-каналом «Екатеринбург №1».
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