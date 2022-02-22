В Свердловской области власти выделят 465 миллионов на фиксацию нарушений на дорогах

Заявки от участников принимаются до 9 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области управление автомобильных дорог объявило конкурсную закупку данных о нарушениях правил дорожного движения на дорогах региона, которые будут сняты с помощью фото и видеокамер. Стоимость тендера составляет 464.6 миллиона рублей.

- Больше всего камер установлено в Екатеринбурге. Это центральные улицы города, популярные магистрали, ведущие в спальные микрорайоны, а также Объездная дорога, ЕКАД, подъезды к Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, - говорится на портале государственных закупок.

Всего же в конкурсной документации фигурирует 241 точка, их разместят в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Березовском. Подрядчик должен начать передачу данных не позднее, чем через 60 дней после заключения контракта и до 4 июля. Заявки от участников принимаются до 9 марта.