В Камышлове будут судить чиновника из администрации за получение взятки

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове будут судить чиновника местной администрации, которого обвиняют в получении крупной взятки, а также использовании поддельных документов. В прокуратуре установили, что в 2016-2017 году мужчина получил больше 500 тысяч рублей за содействие в деятельности по муниципальным контрактам.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

- Допрошен ряд свидетелей, осуществлены выемки, обыски, очные ставки, осмотры места происшествия, предметов и документов. Судом по ходатайству Следственного комитета на имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, указанные преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.