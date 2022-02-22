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Общество22 февраля 2022 12:43

В Камышлове будут судить чиновника из администрации за получение взятки

Известно, что он получил за свое покровительство больше 500 тысяч
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове будут судить чиновника местной администрации, которого обвиняют в получении крупной взятки, а также использовании поддельных документов. В прокуратуре установили, что в 2016-2017 году мужчина получил больше 500 тысяч рублей за содействие в деятельности по муниципальным контрактам.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

- Допрошен ряд свидетелей, осуществлены выемки, обыски, очные ставки, осмотры места происшествия, предметов и документов. Судом по ходатайству Следственного комитета на имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, указанные преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.