ОАО «РЖД» ведет строительство инфраструктуры для ОЭЗ «Титановая долина» с опережением графика

Фото из архива РЖД

Основной объем работ по проекту был выполнен в 2021 году. На площадке «Титановой долины», где создается железнодорожная станция Промышленная, построено 12 станционных путей, проложены новые инженерные сети и коммуникации, возведено здание объединенного поста ЭЦ. Уложен подъездной путь до станции Верхняя Салда Свердловской магистрали.

В рамках развития станции Верхняя Салда (которая является точкой примыкания промышленных линий к инфраструктуре общего пользования) построено два дополнительных железнодорожных пути, выполнено переустройство систем электрификации и управления движением поездов.

В общей сложности (по двум объектам) была проведена отсыпка земляного полотна под монтаж рельсошпальной решетки в объеме более 150 тыс. кубометров, уложено 7,9 км рельсошпальной решетки и более 20 стрелочных переводов.

Фото из архива РЖД

Строительные работы ведутся с опережением графика на месяц. В настоящее время в здании поста ЭЦ станции Промышленная идет монтаж коммуникаций, начата внутренняя отделка. Впереди – завершение создания сети станционных путей, подготовка к запуску в эксплуатацию систем электрификации и управления движением поездов, оборудование контейнерной площадки. Станция сможет принимать полувагоны, 20-ти и 40-футовые контейнеры, что позволит доставлять по железной дороге материалы и оборудование, необходимые для строительства объектов резидентов «Титановой долины».

Напомним, СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры на территории «Титановой долины» в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 1,6 млрд рублей. Вновь создаваемая инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов ОЭЗ на качественно новом уровне, с учетом передовых технологий холдинга «РЖД». Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год.