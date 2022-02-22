Tele2 запустила праздничную акцию в Свердловской области со скидками и подарками

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 поможет своим клиентам сократить время на поиск подарков к праздникам и делает выгодное предложение покупателям смартфонов. Так, в розничной сети оператора они смогут приобрести популярные модели Xiaomi и Samsung со скидкой до 5500 рублей. Специальная цена действует при покупке комплекта, в который входит смартфон, услуги связи и страховка гаджета.

Кроме того, в период акции в розничной сети оператора покупатели гаджетов получат в подарок комплект тематических стикеров или нашивок. Пользователи социальной сети Instagram при создании праздничного контента смогут попробовать новую маску от Tele2.

Акция «Все сложится» продлится до 13 марта 2022 года. Подробнее об условиях специального предложения на сайте tele2.ru.