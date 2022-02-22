В Полевском в столкновении иномарок Opel пострадали двое детей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском в столкновении двух иномарок Opel пострадали три человека, в том числе двое детей. Авария произошла утром на пересечении улиц Володарского и Крылова. Предварительно установлено, что именно девушка за рулем Opel Antara не уступила дорогу.

- Пострадали водитель, 15 летняя девочка и 3-летний мальчик из Astra, с травмами различной степени тяжести всех доставили в лечебное учреждение. После осмотра медики разрешили отпустить их домой. Виновник инцидента в аварии не пострадал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

34-летняя девушка за рулем Opel Antara имеет 15-летний водительский стаж, за это время ее один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Автоинспекторам она рассказала, что что думала успеет проскочить перекресток и совершить поворот налево, но не рассчитала скорость.

На виновницу составили протокол за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.