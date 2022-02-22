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Здоровье22 февраля 2022 11:53

В Свердловской области беженцев будут тестировать на COVID-19

Об этом сообщил Павел Креков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Всех беженцев будут тестировать на коронавирус

Всех беженцев будут тестировать на коронавирус

Фото: Архив "КП"

Беженцев, прибывающих в Свердловскую область с Донбасса, будут тестировать на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Всех прибывающие в Свердловскую область будут тестированы на коронавирус. И методом экспресс-анализа, и методом ПЦР, - заявил Павел Креков.

Также заместитель губернатора сказал, что санатории «Обуховский» и «Липовка» не будут передавать под размещение беженцев с Донбасса.

Отметим, что сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области произошла стабилизация ситуации с коронавирусом при высоких цифрах. Это позволило разгрузить службы «122» и «03», а также колл-центры районных поликлиник. Об этом также сообщил Павел Креков.