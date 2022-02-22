В Екатеринбурге появились скульптуры, изображающие двух боевых товарищей из «Офицеров»

Памятник «Есть такая профессия - Родину защищать» был создан на студии военных художников имени Грекова Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище появились скульптуры, изображающие знаменитую сцену встречи двух боевых товарищей из «Офицеров» Ивана Варравы и Алексея Трофимова, а также с его супругой Любовью и внуком Иваном, курсантом суворовского училища. Памятник военнослужащим назвали «Есть такая профессия - Родину защищать».

- Много детей сегодня стремятся поступить в кадетские школы, связать себя с военным делом. Молодые солдаты после прохождения срочной службы остаются служить в армии по контракту. Профессия - Родину защищать - вернула себе престиж и популярность, - отметил на открытии памятника глава города Алексей Орлов. - Это вселяет в нас, граждан страны, уверенность, что небо над нашими головами многие годы будет оставаться мирным, чтобы можно было растить детей, строить дома, сажать сады и просто жить полноценной жизнью.

На открытие памятника приехали губернатор, мэр и полномочный представитель Президента России в УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автором скульптурной композиции стал Алексей Игнатов. Памятник «Есть такая профессия - Родину защищать» был создан на студии военных художников имени Грекова по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины - Андрея Козициным, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.