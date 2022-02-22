Жители Екатеринбурга в 2021 году протестовали 233 раза

На митингах полицейские привлекли к ответственности 173 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году жители Екатеринбурга и Свердловской области приняли участие в 233 протестных акциях, из которых 7 не были согласованы с представителями власти.

В Екатеринбурге за указанный период проходили митинги, шествия представителей оппозиции, а также несколько пикетов против коронавирусных мер и ограничений.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности за участие в акциях протеста в 2021 года 173 человека.

Также полковник Игорь Озеров сказал, что сейчас в Екатеринбурге не хватает почти 1 тысячи сотрудников полиции, это почти 20% от общего числа полицейских в уральской столице.

Также начальник городской полиции сообщил о росте подростковой преступности в Екатеринбурге в 2021 году.

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