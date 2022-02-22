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Общество22 февраля 2022 8:38

Жители Екатеринбурга стали реже обращаться в полицию

За год число обращений за помощью снизилось на 2,5%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Екатеринбурге в полицию горожане обращаются все реже

В Екатеринбурге в полицию горожане обращаются все реже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга в 2021 году стали реже обращаться за помощью к сотрудникам полиции. Этот показатель за 12 месяцев упал на 2,5%. Об этом сообщил начальник полиции Екатеринбурга полковник Игорь Озеров.

Екатеринбург считается городом, где уровень преступности – один из самых низких среди городов Уральского федерального округа. По данным Озерова, из расчета на 100 тысяч населения в уральской столице совершается 175 преступлений.

Всего в минувшем году полиция смогла пресечь 83 преступлений, в число которых не входят дорожные нарушения и нарушения в области миграционного законодательства.