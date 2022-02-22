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Общество22 февраля 2022 8:29

В Екатеринбурге растет подростковая преступность

Об этом сообщил начальник полиции города Игорь Озеров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В целом уровень преступности в уральской столице снижается

В целом уровень преступности в уральской столице снижается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на протяжении 2021 года росла подростковая преступность. Об это на заседании Гордумы заявил начальник городской полиции Игорь Озеров.

Всего в 2021 году несовершеннолетние граждане в Екатеринбурге совершили 486 противоправных действий. После достижения совершеннолетия часть малолетних преступников нарушают закон повторно.

По словам полковника Игоря Озерова, около 100 преступлений из общей статистики в минувшем году совершили четыре подростка. Это кражи из магазинов и вороство велосипедов.

Общий уровень преступности в Екатеринбурге в 2021 году оказался одним из самых низких среди городов Уральского федерального округа.