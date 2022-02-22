Югра начинает сотрудничество с Молдовой

Молдова и Югра договорились сотрудничать Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ханты-Мансийский автономный округ начинает сотрудничество с Республикой Молдова. Документ об установлении партнерских отношений между городами Кишинев и Комрат с Нижневартовском и Сургутом подписывают 22 февраля в столице Югры.

Делегация из Молдовы, в составе которой есть бизнесмены, политики и общественники, проводят деловые встречи в Югре, в том числе и в ресурсном центре «Югорская коллекция», где развивают креативные индустрии.

В центре работают дизайнеры, художники, здесь есть открытая площадка для общения. Это несырьевой сектор экономики эксперты считают перспективным. Поэтому его посетила делегация. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

По словам главы делегации из Молдовы Адриана Лебединского, сотрудничество Молдовы и Югры – это мост между Россией и Европой.