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Общество22 февраля 2022 7:43

Югра начинает сотрудничество с Молдовой

Соглашение подписывают 22 февраля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Молдова и Югра договорились сотрудничать

Молдова и Югра договорились сотрудничать

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ханты-Мансийский автономный округ начинает сотрудничество с Республикой Молдова. Документ об установлении партнерских отношений между городами Кишинев и Комрат с Нижневартовском и Сургутом подписывают 22 февраля в столице Югры.

Делегация из Молдовы, в составе которой есть бизнесмены, политики и общественники, проводят деловые встречи в Югре, в том числе и в ресурсном центре «Югорская коллекция», где развивают креативные индустрии.

В центре работают дизайнеры, художники, здесь есть открытая площадка для общения. Это несырьевой сектор экономики эксперты считают перспективным. Поэтому его посетила делегация. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

По словам главы делегации из Молдовы Адриана Лебединского, сотрудничество Молдовы и Югры – это мост между Россией и Европой.